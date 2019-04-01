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Традиционные генеральные уборки начались около памятников и мемориалов

Общество, 15:37 28 апреля 2019

Архивное фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюменском районе в рамках подготовки к празднованию Дня Победы кипит работа у памятников и мемориалов. Территории чистят от мусора и сухой травы, подкрашивают ограждения и списки с именами героев.

В селе Горьковка каждый старается внести свой вклад - к чистоте у памятника жители села относятся с особым трепетом.

"Это место для нас как святое, здесь стараются совсем не мусорить, негласно за порядком регулярно присматривают и жители близлежащих домов", - отмечает председатель местного Совета ветеранов Нина Неверкович.

Не только памятники в населенных пунктах района украшают к празднику – на улицах, на зданиях учреждений и предприятий уже установлены красочные поздравительные растяжки, баннеры. Как пишет "КП-Тюмень" , к 9 Мая почти все готово - наносятся последние штрихи.

"До октября этого года мы планируем установить Стеллу труженикам тыла, обустроить площадь", - поделилась планами глава Горьковского муниципального образования Елена Пластинина.

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15:37 28.04.2019Традиционные генеральные уборки начались около памятников и мемориалов