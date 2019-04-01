В детсаду села Юргинского открыта сенсорная комната

| Фото: www.smallworldnursery.co.uk | Фото: www.smallworldnursery.co.uk

В дошкольном учреждении села Юргинского оборудована сенсорная комната. Как рассказала директор детского Людмила Оцелюк, оборудование помогают приобретать администрация района и областные депутаты.

На средства из областного бюджета приобретено интерактивное оборудование для сенсорной комнаты и аквастолы для рисования.

"Когда ребенок рисует на бумаге, он не всегда доволен результатом, а когда на столе дети рисуют водой, любая неудача сглаживается, а сам процесс становится намного увлекательней, - пояснила она газете "Тюменская область сегодня".