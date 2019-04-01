30 апреля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в ТОГИРРО (ул. Малыгина, 73) начнется областной фестиваль по продвижению детской книги и чтения "Книги открывают сердца".

В Тюмени в 11 часов в информационном агентстве "Тюменская линия" в Тюмени (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "О налоговых льготах при налогообложении имущества физических лиц: основания, изменения".

В Тюмени в 13 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "ЗОЖ и профилактика на рабочих местах: насколько здорово трудоспособное население".

В Тюмени в 14 часов по адресу ул.Советская, 61 (2 этаж) начнутся публичные обсуждения правоприменительной практики департамента труда и занятости населения области при осуществлении надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов.

В Тюмени в 15 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1, малый зал) начнется конкурс художественного слова "Они сражались за Родину".

В Тюмени в 18 часов в ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а) начнется праздничная программа "Мыс – родина моя!".

В Тюмени на набережной реки Тура пройдет историческая игра "Знамя Победы".

Этот день в истории:

1185 - новгород-северский князь Игорь Святославич начал свой роковой поход против половцев, позже воспетый в "Слове о полку Игореве".

1472 - в московском Кремле был заложен Успенский собор.

1909 - в Петербурге создана первая в России скаутская организация.

1944 - в СССР принято постановление о создании школ рабочей молодежи.

1945 - советские войска в Берлине овладели зданием рейхстага — символом немецкой государственности.

1959 - принято решение о строительстве широкоэкранного кинотеатра на 500 мест в Тобольске.

1960 - в советских газетах появилось сообщение об успешной разведке нефти в Тюменской тайге. Первую промышленную нефть Сибири дала скважина №7.

1967 - в эксплуатацию сдана Останкинская телебашня в Москве.

1986 - "Правда" помещает первую информацию об аварии на Чернобыльской атомной электростанции.