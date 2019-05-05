Тюменские голубеводы 9 мая проведут первый тренировочный выпуск почтарей

| Фото: Тюменского областного клуба голубеводов | Фото: Тюменского областного клуба голубеводов

Более трехсот голубей выпустят тюменские голубеводы 9 мая из Ялуторовска. Это будет, как сообщил корреспонденту "Тюменской линии" председатель Тюменского областного клуба голубеводов Владимир Гуляев, тренировочный выпуск.

"Сезон 2018 года складывался для нашего клуба голубиного спорта непросто, - рассказал он, - В планы постоянно вмешивался природный фактор. Погода не способствовала хорошим результатам".

Завершающий старт взрослых голубей сезона 2018 года Тюменского клуба голубиного спорта состоялся в июле из Чулыма. Почти тысяча километров отделяла почтарей от родных голубятен. В итоге, лучший результат показали три голубя Юрия Неёлова. Следом финишировали птицы Ивана Журавлёва и Владимира Гуляева.

"Официально спортивный сезон мы откроем 19 мая, - рассказал Владимир Гуляев. - Членам клуба не терпится попробовать свои силы в новом сезоне. Тем более, что в состав нашего клуба влились еще три голубевода из Тюмени и четыре из Кургана".

Борис Олейник