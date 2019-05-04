Голубеводы из Кургана пополнили ряды Тюменского клуба голубиного спорта

| Фото: Тюменского областного клуба голубеводов | Фото: Тюменского областного клуба голубеводов

Ряды Тюменского клуба голубиного спорта пополнились. Как рассказал председатель Тюменского областного клуба голубеводов Владимир Гуляев, новыми членами клуба стали голубеводы-спортсмены из Кургана Георгий Поздняков, Сергей Поляков, Юрий Замиралов, Анатолий Устюжанин.

"Новые технологии и система подсчета баллов позволяет успешно соревноваться на одних дистанциях голубеводам из разных городов", - пояснил Владимир Гуляев.

19 мая они примут первый старт в составе Тюменского клуба голубиного спорта. В течение сезона им предстоит пройти 10 дистанций общей протяженностью почти пять тысяч километров.

Затем на старт выйдут молодые голуби, 2019 года рождения. Они стартуют 28 июля из Голышманово - 195 км. Потом будет Абатское (313 км) и Тюкалинск (432 км).

Совместная работа голубеводов двух городов, уверен Владимир Гуляев, поможет популяризации и развитию голубиного спорта.

Борис Олейник