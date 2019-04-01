Александр Моор: перспективы развития региона зависят от качества человеческого капитала

admtyumen.ru admtyumen.ru

Перспективы развития любого региона и страны в целом зависят от качества человеческого капитала. В этом смысле лауреаты всероссийских конкурсов и состязаний - самый лучший капитал Тюменской области.

Такую точку зрения выразил губернатор Александр Моор на встрече с победителями и призерами олимпиады "Я - профессионал" и финалистами и полуфиналистами Кубка по менеджменту "Управляй!", которая прошла в большом зале правительства области 29 апреля.

Глава региона отметил, что студенты вузов Тюменской области показали очень хорошие результаты: в Кубке по менеджменту "Управляй!" за два года его проведения в полуфинал вышли 18 ребят, в финал - пять; в олимпиаде "Я - профессионал" 2019 года дипломантами стали 43 человека, и пять получили медали.

"Это еще раз подтверждает, что у нас - талантливые и очень инициативные молодые люди. Вспоминаю свою студенческую молодость и могу констатировать, что сегодня условия для самореализации, безусловно, шире. Мы в последние годы много говорим о социальных лифтах, о том, как они должны работать. Абсолютно все работодатели в один голос твердят о дефиците хороших молодых и развивающихся специалистов, и они внимательно относятся к таким конкурсам. За такими ребятами, как вы, по-настоящему идет охота", - заверил Александр Моор присутствующих.

Он подчеркнул, что цель исполнительной власти - создать такие условия в региональной экономике, чтобы после окончания вуза молодежь хотела жить и работать здесь, а не стремилась уехать.

"Мы с вами живем в такое время, когда все умения и навыки быстро устаревают. Образование и самообразование - это процесс, который никогда не закончится. Не успокаивайтесь на достигнутых результатах, успешно заканчивайте вузы и продолжайте свой творческий поиск, реализовывайте свои мечты", - напутствовал губернатор студентов и наградил их благодарственными письмами.

Руководитель направления по взаимодействию с партнерами АНО "Россия - страна возможностей" Антон Сериков поблагодарил руководство области за активную работу по воспитанию молодежи. Он напомнил, что платформа была создана в 2018 году и стала зонтичным брендом по развитию большого количества профессиональных конкурсов, которых уже насчитывается 18. Среди них, помимо "Управляй!" и "Я - профессионал", конкурсы "Лидеры России", "Цифровой прорыв", "Мой первый бизнес" и даже "Студенческая весна".

Идеология платформы "Россия - страна возможностей" - дать возможность самореализации и получения качественного образования вне зависимости от региона проживания.

Антон Сериков заострил внимание на том, что 48 лауреатов от Тюменской области - это больше, чем число победителей, к примеру, от Краснодарского края, Ставрополья и Самарской области.

"Это действительно очень серьезные цифры. Мы много говорим о Тюменской области как о регионе, где гордятся углеводородами; думаю, что над гордиться молодежью, которая здесь есть, и это показала олимпиада. Тюменская область - это регион возможностей", - сообщил он.

Директор Института организационного развития и стратегических инициатив РАНХиГС, руководитель Кубка "Управляй!" и чемпионата Global Management Challenge в России Вячеслав Шоптенко поделился впечатлениями от посещения Школы перспективных исследований, которая является принципиально новым научно-образовательным подразделением ТюмГУ и существует с 2017 года.

"Это уникальный образовательный комплекс. С точки зрения развития талантов в Тюменской области очень многое делается. В 2019 году на Кубок "Управляй!" поступило около 30 тысяч заявок, из них 2,5 тысячи - из Уральского федерального округа. Тюмень немного уступила по числу заявок Свердловской области, однако по уровню активности студентов Тюменский государственный университет входит в топ-5 вузов, более 400 их обучающихся ежегодно подают заявки на участие в Кубке", - рассказал он.

Вячеслав Шоптенко выразил надежду на то, что все финалисты, полуфиналисты и участники конкурса, показавшие хорошие результаты, не останутся незамеченными и получат возможность продвижения по социальным лифтам. Этому в том числе поспособствует система наставничества. Он предложил представителям ТюмГУ рассмотреть возможность создания особых правил приема для такой молодежи на направления магистратуры, что также позитивно скажется на качестве образования самого вуза, ведь к ним пойдут лучшие ребята из всех уголков страны.

Александр Моор выразил готовность содействовать этому и в свою очередь предложил действующих сотрудников правительства Тюменской области в качестве наставников для победителей Кубка по менеджменту "Управляй!".

Полуфиналист Кубка, студентка ТюмГУ Яна Сухомяткина отметила, что ежегодно по всему миру открываются тысячи предприятий малого и среднего бизнеса и такое же большое их число закрываются. Причина этому - бизнесмены не понимают, как правильно выстраивать свою работу.

"Кубок по менеджменту - это место, где можно научиться предпринимательской деятельности. Только ты там отвечаешь за свой бизнес и осознаешь, что важно в данный момент времени", - поделилась она впечатлениями и поблагодарила организаторов за предоставленные возможности.

Магистрантка Тюменского индустриального университета, участница конкурса "Я - профессионал" Александра Корчагина призналась, что получила колоссальный опыт, узнала об актуальных темах и проблемах по своей специальности, а также познакомилась коллегами из разных городов, что позволило обменяться с ними знаниями.

"Такие олимпиады нужны студентам и молодым специалистам для развития профессиональных навыков. Несмотря на огромное число участников, всем дали возможность показать себя", - отметила она.

Профессиональная олимпиада студентов "Я - профессионал" предусматривает 54 направления, в 2018-2019 годах для участия в ней зарегистрировались более полумиллиона человек. Лучшие из лучших получат денежные премии от 200 до 300 тыс. руб., зачет участия в олимпиаде при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру, размещение профиля в национальной кадровой базе "Я - профессионал" и возможность стажировки в ведущих российских компаниях.

Кубок по менеджменту "Управляй" проводится по восьми компетенциям: "Управляй политикой", "Управляй компанией", "Управляй стартапом", "Управляй шоу-бизнесом", "Управляй технологиями", "Управляй медиа", "Управляй финансами", "Управляй модой". Победители проекта получают недельную стажировку в российской компании в Гонконге, гранты на обучение в размере 500 тыс. руб., участие в национальном финале Global Managment Challenge – мирового чемпионата по управлению, а также ценные призы, фирменные футболки, флешки, книги по управлению, полезные промокоды.

Дарья Казакова