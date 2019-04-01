Битвой поваров объявили о начале старта общероссийского конкурса "Михайловский – ключ к успеху"

Фото: Тюменская линия Фото: Тюменская линия

Общероссийский конкурс для предпринимателей "Михайловский – ключ к успеху" объявили в Тюмени. Российские производители могут презентовать свою продукцию широкой аудитории, а также получить возможность бесплатно открыть точку продаж в областном центре - на Михаловском рынке.

"В конкурсе смогут принять участие производители и поставщики продукции, в том числе индивидуальные предприниматели, фермы и фабрики со всей страны, - рассказал владелец рынка, генеральный директор холдинговой компании "Дина" Иван Михайлов. - Главный приз — год бесплатной аренды торговой площадки на рынке".

Официальный старт конкурсного проекта открылся "Битвой поваров" - две команды соревновались в приготовлении не только оригинального, но вкусного блюда. Одна команда взяла за основу мясо, другая — рыбу. По словам участников кулинарного шоу, трудностей при готовке блюд не возникло, просто надо было найти вкусовую изюминку. Приготовление блюд и дегустация с награждением победителей и стала кульминацией праздника. В итоге, победила команда, приготовившая рыбное блюдо.

Концертная программа с участием местных творческих коллективов, которую провел участник программу Камеди Баттл на ТНТ, ведущий кулинарного шоу "Чужая кухня" Дмитрий Сверлов заинтересовала гостей мероприятия.

Официальный старт конкурса конкурса "Михайловский - ключ к успеху" дан 27 апреля. От производителей и поставщиков продукции ждут заявок на участие. Направить их можно до конца августа. Главная цель конкурса - обеспечить тюменцев качественной продукцией и познакомить с российскими новинками.

"В розничной сфере конкуренция за покупателя растет, - уверен заместитель директора департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков. - Торговых площадей становится все больше, а покупательская способность остается прежней. Поэтому за каждого покупателя нужно бороться - не обязательно снижать цену, чтобы привлечь потребителя, можно предлагать что-то интересное и оригинальное, и он за этим пойдет".

Завершится конкурс в сентябре еще одним масштабным мероприятием, в ходе которого тюменцы смогут еще раз познакомиться с участниками, а также будет объявлен победитель проекта.

Заявки на участие принимаются на электронную почту: marketing@rynok72.ru

Александр Лабыкин