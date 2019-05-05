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6 мая - события дня

Общество, 18:00 05 мая 2019

фото "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в сквере тружеников тыла начнется торжественный митинг, посвященный Дню Победы.

В Тюмени в 12 часов в сквере Петра Потапова начнется торжественный митинг, посвященный Дню Победы.

В Тюмени в 15 часов в Тюменском драматическом театре начнется торжественное мероприятие, посвященное 74 -й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Этот день в истории:

1715 - издан Артикул воинский - первый военно-уголовный и уголовно-процессуальный кодекс России.

1782 - открыта первая дорога из России в Грузию.

1833 - в США произведен первый стальной плуг.

1934 - в "Известиях" и "Литературной газете" опубликован проект устава Союза советских писателей.

1937 - открыто регулярное воздушное пассажирское сообщение по маршруту Ленинград - Москва.

1937 - в США при посадке взорвался самый большой в мире дирижабль "Гинденбург". Погибли 35 пассажиров и членов экипажа.

1985 - Мурманску и Смоленску присвоены звания "Город-герой".

1994 - состоялось торжественное открытие туннеля под Ла-Маншем, соединившего Францию и Великобританию.

1995 - в Москве на Поклонной горе освящен храм святого Георгия Победоносца.

2000 - Россия принята в Международную торговую палату.

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