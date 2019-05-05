6 мая - события дня
В Тюмени в 11 часов в сквере тружеников тыла начнется торжественный митинг, посвященный Дню Победы.
В Тюмени в 12 часов в сквере Петра Потапова начнется торжественный митинг, посвященный Дню Победы.
В Тюмени в 15 часов в Тюменском драматическом театре начнется торжественное мероприятие, посвященное 74 -й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Этот день в истории:
1715 - издан Артикул воинский - первый военно-уголовный и уголовно-процессуальный кодекс России.
1782 - открыта первая дорога из России в Грузию.
1833 - в США произведен первый стальной плуг.
1934 - в "Известиях" и "Литературной газете" опубликован проект устава Союза советских писателей.
1937 - открыто регулярное воздушное пассажирское сообщение по маршруту Ленинград - Москва.
1937 - в США при посадке взорвался самый большой в мире дирижабль "Гинденбург". Погибли 35 пассажиров и членов экипажа.
1985 - Мурманску и Смоленску присвоены звания "Город-герой".
1994 - состоялось торжественное открытие туннеля под Ла-Маншем, соединившего Францию и Великобританию.
1995 - в Москве на Поклонной горе освящен храм святого Георгия Победоносца.
2000 - Россия принята в Международную торговую палату.