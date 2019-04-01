Ольга Иванова: налог на недвижимость предстоит платить по-новому

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Владельцы недвижимости в Тюменской области уплатят налог на имущество по-новому. Об этом в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" 30 апреля сообщила заместитель руководителя УФНС России по Тюменской области Ольга Иванова.

"Это самое важное изменение в налоговом законодательстве, которое коснется практически каждого жителя региона. Впервые налог за квартиры, дома и иные строения будет исчислен из кадастровой стоимости", - пояснила Ольга Иванова.

Необлагаемый минимум площади объекта, налог с которого не уплачивается, составит 10 кв. метров в отношении комнат, 20 – по квартирам и 50 – по жилым домам. Чтобы получить вычет, заявление не требуется.

По словам представителя УФНС, в первые три года действия нового закона будет применяться специальная переходная формула расчета налога. Значение понижающего коэффициента в течение этих лет будет постепенно увеличиваться на 20 %. После этого ежегодный прирост суммы налога будет составлять не более 10 %, пока не приведет к 100 % значению исчисления.

"Впервые налог на имущество будет начислен 100 тысячам налогоплательщиков области по объектам, у которых отсутствовала инвентаризационная стоимость. Дополнительно налогообложением будет охвачено 200 тысяч объектов, по которым будет исчислено более 150 миллионов рублей. Уведомления жители области начнут получать в августе", - рассказала Ольга Иванова.

Сумму предстоящего налога можно определить самостоятельно с помощью налогового калькулятора на сайте федеральной налоговой службы. Всю справочную информацию по ставкам и льготам можно узнать также на сайте УФНС.

Ирина Кургузова