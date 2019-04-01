Изменения в законах увеличили налоговые льготы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

С принятием 63 Федерального закона от 15 апреля усовершенствованы правила налогообложения имущества физических лиц. О внесенных изменениях и льготах сообщила заместитель начальника УФНС по Тюменской области Ольга Иванова на пресс-конференции в пресс-центре информагентства "Тюменская линия" 30 апреля.

Чтобы получить льготу, в том числе налоговый вычет, гражданам, имеющим на это право, нет необходимости предоставлять заявление. Для этого налоговая служба будет использовать имеющиеся о льготных категориях сведения.

"Все данных о пенсионерах, людях предпенсионного возраста, инвалидах, владельцах хозяйственных построек площадью не более 50 квадратных метров у нас есть. Например, льготы на земельный и имущественный налоги получат в Тюменской области более 220 тысяч пенсионеров и около семи тысяч инвалидов", - рассказала Ольга Иванова.

К числу льготных категорий после изменений отнесены люди, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, в Тюменской области это более 40 тыс. человек. Для них при исчислении налога будет применен вычет в размере кадастровой стоимости 600 кв. метров одного земельного участка. При расчете налога на имущество увеличенный вычет будет сделан на величину кадастровой стоимости 5 кв. метров для квартиры и комнаты и 7 – для жилого дома на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Вычет предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида из имеющихся в собственности многодетных семей. Сохраняется он и при непредоставлении в налоговый орган заявления на льготу или уведомления на выбранный объект. К тому же срок предоставления уведомления о выбранном объекте для применения налогового вычета для имеющих на него право граждан продлен и заканчивается не 1 ноября, а 31 декабря.

Имущественный, транспортный и земельный налоги физические лица смогут с 2019 года оплачивать при помощи единого налогового платежа. "Такая возможность максимально упрощает гражданам процедуру уплаты налогов, сокращает время, затраченное на оформление платежных документов, минимизирует вероятность ошибки и уменьшит долю невыясненных поступлений. Еще важно, что совершить единый налоговый платеж может как сам налогоплательщик, так и другой человек за него", - пояснила Ольга Иванова.

Сформировать платежный документ на уплату можно с помощью электронных сервисов сайта УФНС: "Уплата налогов, страховых взносов физических лиц", "Личный кабинет налогоплательщика", "Заполнение платежного документа".

Ирина Кургузова