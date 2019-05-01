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В Тюменской области впервые выберут лидеров отрасли "Социальная политика"

Общество, 09:58 01 мая 2019

egosano.files.wordpress.com | Фото: egosano.files.wordpress.com

Конкурс "Лидеры отрасли "Социальная политика" впервые проходит в Тюменской области. Заявки на участие подали более 70 человек - руководители и специалисты учреждений и организаций отрасли, сообщает региональный департамент социального развития.

В апреле конкурсанты приняли участие в тестировании на знание сферы социального обслуживания, определение организационных и лидерских способностей. По результатам всех диагностических исследований среди конкурсантов сформирован рейтинг лидеров, которые продолжат дальнейшую борьбу на следующих этапах конкурса.

Победители конкурса "Лидеры отрасли" получат возможность пройти обучение на курсах переподготовки, повышения квалификации в Москве и Санкт-Петербурге, войти в резерв управленческих кадров государственных учреждений отрасли "Социальная политика", получить рекомендации для участия в конкурсах в кадровый резерв государственной гражданской службы департамента.

Лучшие проекты "Лидеров отрасли" будут внедрены в учреждениях и организациях социальной сферы.

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