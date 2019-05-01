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Тобольские школьники подготовили тематическую экспозицию ко Дню Победы

Общество, 10:37 01 мая 2019

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

В фойе тобольской школы №1 продолжает работу музейная экспозиция "Узнай героя-земляка", рассказала заведующая школьным музеем Надежда Крюкова.

"В предпраздничные дни у стендов еще больше гостей – всем хочется прочитать о сибирских фронтовиках, вставших на защиту Родины в самые тяжелые для нее времена. У нас 93 Героя Советского Союза и 12 полных кавалеров ордена Славы", - рассказала она.

На стендах представлены фотографии Алексея Мельникова, Валерии Гнаровской, Марите Мельникайте, Григория Алексеева, Василия Болотова, Алексея Унжакова здесь же представлены их биографии, пишет газета "Тюменская область сегодня".

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