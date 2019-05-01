Тюменцев приглашают сдать эксперес-анализ на ВИЧ

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мобильные лаборатории Центра профилактики и борьбы со СПИДом будут работать около торговых центрах в мае. Сдать анализ и получить результат можно в разных частях города.

Так, 15 мая тюменцы смогут найти лабораторию у ТРЦ "Кристалл", 22 мая - у ТЦ "Блошинка" на Московском тракте, а 29 мая - у ТРЦ "Тюмень Сити Молл". Время проведения мобильного тестирования - с 13 до 16 часов. Анализ бесплатный, документы предоставлять не нужно.

Напомним, что ранее в Тюмени презентовали новый эксклюзивный проект под названием "Красные бренды". Его разработали в центре профилактики и борьбы со СПИДом. Участниками движения могут стать организации, в логотипе которых есть красный цвет. Цель проекта - бороться со стигматизацией больных ВИЧ, сопротивляться ВИЧ-диссидентству и распространять информацию о заболевании.

Всего с момента начала регистрации вируса иммунодефицита человека в регионе зарегистрировано 23 тыс. 755 случаев. В настоящее время в Тюменской области проживает более 17 тысяч людей с ВИЧ, пишет "Вслух.ру".