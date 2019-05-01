Специалисты из Голландии и Испании настраивают оборудование на новом заводе

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На заводе по переработке картофеля агрофирмы КРиММ идут последние наладочные работы, рассказал генеральный директор агрофирмы Геннадий Рязанов.

"К нам прибыли специалисты из Голландии и Испании. Каждый настраивает свою часть оборудования, весы, гидроножи, фасовочные машины. В общем, идет пусконаладка, начинается проверка всей производственной линии. Завод - это новое для нас дело. Ко всем процессам подходим тщательно и с многократной проверкой", - отметил он.

Открытие предприятия по переработке картофеля на 30 тысяч тонн планируется на середину мая 2019 года.