Специалисты из Голландии и Испании настраивают оборудование на новом заводе
krimm.ru
На заводе по переработке картофеля агрофирмы КРиММ идут последние наладочные работы, рассказал генеральный директор агрофирмы Геннадий Рязанов.
"К нам прибыли специалисты из Голландии и Испании. Каждый настраивает свою часть оборудования, весы, гидроножи, фасовочные машины. В общем, идет пусконаладка, начинается проверка всей производственной линии. Завод - это новое для нас дело. Ко всем процессам подходим тщательно и с многократной проверкой", - отметил он.
Открытие предприятия по переработке картофеля на 30 тысяч тонн планируется на середину мая 2019 года.