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Роспотребнадзор дал советы, как выбрать мясо для шашлыка

Общество, 13:27 01 мая 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

При выборе мясо для приготовления шашлыка необходимо знать несколько простых правил. Роспотребнадзор советует избегать несанкционированных мест торговли и приобретать мясо только в магазинах.

Охлажденное мясо не должно иметь посторонних запахов, быть сухим и при этом глянцевым, равномерного цвета. Лучше покупать целый кусок, чтобы с него не свисали жир и жилы. Темное мясо - скорее всего старое. Если мясо рыхлое и из него сочится красный мясной сок – оно точно было в заморозке. Вкус такого продукта будет в разы хуже.

Хорошее замороженное мясо определяется так: надо подержать на нем палец несколько секунд - при нагревании останется пятно темного цвета, а повторно замороженное - окраску не изменит, его брать нельзя.

У маринованного шашлыка смотрите состав: лимонная кислота – хорошо, диацетат, цитрат натрия, фосфаты, Е450 – плохо. Производственный маринад хранится не более недели. Крышка ведерка должна быть немного вогнутой, в заводской упаковке не должно быть много жидкости: охлажденное мясо поглощает маринад, а замороженное, залитое уксусом, наоборот выделяет сок, пишет "Мегатюмень".

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