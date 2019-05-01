Высокоточная диагностика и высокотехнологичная медицинская помощь - в приоритете ОКБ№1

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17 тыс. 148 операций выполнили в тюменской ОКБ№1 в 2018 году. Приоритетное направление деятельности - высокоточная диагностика и высокотехнологичная медицинская помощь, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

В ОКБ №1 добились хороших результатов в хирургическом лечении суставов и эндопротезировании, эндокринной хирургии, офтальмологии, высокотехнологическом лечении детей по профилям: кардиохирургия, урология, торакальная хирургия. Также успешно выполняются трансплантации органов, в том числе от родственных доноров.

Но особые успехи достигнуты в торакальной хирургии, кардиохирургии и эндоваскулярной хирургии. В 2018 году хирурги клиники продолжили совершенствоваться в эндоваскулярном лечении ишемической болезни сердца, приобретенных и врожденных пороков сердца, сосудистой патологии. За год здесь сделали почти 6 тыс. 800 таких операций. По количеству чрескожных коронарных вмешательств на миллион жителей в год Тюменская область в 2018 году приблизилась к среднеевропейским показателям (2 тыс. 494 на 1 млн населения). И более половины их выполнены именно в ОКБ №1.

Ежегодно специалисты ОКБ №1 внедряют новые технологии. Ряд из них являются уникальными для региона – коррекция врожденных пороков, эндопротезирование линейными и бифуркационными стентграфтами грудной и брюшной аорты при различной патологии ее стенки, транскатетерное протезирование аортального клапана при стенотическом пороке, ангиопластика артерий голени при диабетической стопе, различные виды эмболизационных методик.

За последние четыре года больница полностью переоснастила оборудование рентгеноперационных до экспертного уровня, что привело практически к двукратному увеличению объемов эндоваскулярной помощи. В целом торакальный центр тюменской ОКБ №1 занимает второе место в России и первое место в УФО по объемам оказания высокотехнологичной медицинской помощи.