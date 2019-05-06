Весенняя неделя добра объединила более двухсот студентов ТюмГУ

| Фото: Лига добровольцев ТюмГУ | Фото: Лига добровольцев ТюмГУ

Более двухсот студентов Тюменского госуниверситета приняли участие в акции "Весенняя неделя добра".

Как рассказала куратор Лиги добровольцев ТюмГУ Ирина Никулина, в рамках мероприятия, которое стартовало 22 апреля и продлится до 15 мая, добровольцы вуза проводят социально значимые мероприятия. Акцент при этом сделан на экологических и профилактических акциях.

"В первую неделю акции эко-волонтеры собрали около сотни килограммов бумаги для дальнейшей переработки. На вырученные средства ребята планируют приобрести саженцы. Также неравнодушные студенты провели акцию "Посылка лучшему другу". Контейнеры для сбора корма были установлены в одиннадцати корпусах вуза. В общей сложности собрали 70 килограммов корма для животных. Затем волонтеры централизовано поехали в приют "Лучший друг", чтобы не только передать посылку, но и прибраться в вольерах и выгулять животных", - рассказала Ирина Никулина.

Студенты Института биологии провели эко-мероприятия - мастер-классы по шитью экомешочков и росписи экосумок, лекцию "Экологичено=дешево" и своп-вечеринку. Студенты финансово-экономического института провели уроки финансовой грамотности для серебряных волонтеров и пожилых тюменцев в Пансионате ветеранов войны и труда.

В рамках "Весенней недели добра" прошла также масштабная акция "Я - донор!". Совместно с волонтерами-медиками были проведены лекции в шести институтах, игры и непосредственно сама донация. Кровь сдали 34 человека, всего собрано более 15 литров донорской крови.

Эстафета добрых дел в ТюмГУ продолжится до 15 мая.

"В планах – запустить акцию "Добровольцы детям" 14 мая, а также присоединиться ко всероссийской акции "СТОП ВИЧ/СПИД". Совместно с волонтерами-медиками мы проведем молодежный форум "Остановим СПИД вместе!", организуем лекции и работу мобильной экспресс-лаборатории. Также запланирован флешмоб на Цветном бульваре, ребята раздадут красные ленты в институтах и на улицах города", - добавила Ирина Никулина.

Любовь Голышева