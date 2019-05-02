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На мусоросортировочном заводе нашли паспорт француза

Общество, 09:27 02 мая 2019

ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

В Тюмени на мусоросортировочном заводе сотрудники цеха обнаружили паспорт гражданина Франции. Необычную находку работники Тюменского экологического объединения передали в правоохранительные органы.

Ранее в отходах уже находили документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина – жителя Узбекистана.

"За первые два месяца работы завода было найдено 15 российских паспортов, при этом они не испорченные и не грязные или мятые – все документы в обложке и во вполне пригодном виде. Также мы нередко обнаруживаем водительские удостоверения, СНИЛСы и другие важные документы", - рассказал начальник цеха тюменского мусоросортировочного завода Виктор Загидулин.

Как пояснили в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО, все найденные в мусоре документы передаются в ГОМ №2, пишет "Мегатюмень".

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