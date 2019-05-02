В Тобольске состоялась очередная встреча замещающих семей

| Фото: europa.eu | Фото: europa.eu

В Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних города Тобольска прошла очередная встреча участников семейного клуба "Светлячок" - замещающие родители и их дети.

Темой разговора с педагогом-психологом центра Надеждой Корнеевой стали причины отклонений в поведении подростков. В помощь родителям специалист предложила несколько способов общения с ребятами, которые способны помочь сохранить доверие и понимание в семье. А заместитель директора центра Юлия Ушакова провела для детей правовой урок, а родители обсудили вопросы роли семьи и семейного воспитания в профилактике подростковых правонарушений, сообщает СРЦН Тобольска