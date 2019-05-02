В Тюмени праздничный фейерверк "Салют Победы" начнется в десять вечера

Архивное фото ИА "Тюменская линия" Архивное фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени праздничный фейерверк "Салют Победы" начнется в 22 часа. Горожане смогут увидеть всю красоту шоу с любой точки набережной города и прилегающих территорий, рассказал заместитель директора департамента культуры города Тюмени Роман Мусихин.

"В 10 вечера уже темно, фейерверк будет отлично видно, а благодаря переносу времени тюменцам проще будет добраться домой после завершения шоу", - пояснил он.

Ппускать праздничный фейерверк будет тюменский подрядчик, зрители смогут любоваться красочными мощными залпами в течение 9 минут. Шоу пройдет без музыкального сопровождения, пишет "КП-Тюмень".