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В Тюмени праздничный фейерверк "Салют Победы" начнется в десять вечера

Общество, 11:37 02 мая 2019

Архивное фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени праздничный фейерверк "Салют Победы" начнется в 22 часа. Горожане смогут увидеть всю красоту шоу с любой точки набережной города и прилегающих территорий, рассказал заместитель директора департамента культуры города Тюмени Роман Мусихин.

"В 10 вечера уже темно, фейерверк будет отлично видно, а благодаря переносу времени тюменцам проще будет добраться домой после завершения шоу", - пояснил он.

Ппускать праздничный фейерверк будет тюменский подрядчик, зрители смогут любоваться красочными мощными залпами в течение 9 минут. Шоу пройдет без музыкального сопровождения, пишет "КП-Тюмень".

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