Летнюю занятость подростков обсудили в Тюменском районе

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Вопросы занятости и трудоустройства несовершеннолетних жителей Тюменского района в летние каникулы рассмотрели участники межведомственного заседания.

Как доложил заместитель начальника управления по спорту и молодежной политике района Андрей Зобнинский, почти три тысячи подростков этим летом будут трудоустроены.

Ребят ждут интересные и полезные проекты, в том числе программа "Сто дорог", "Здоровый образ жизни - это модно", социальный проект "Ценность жизни" и дебютный проект "Ступени в будущее".

Традиционно для детей буду работать спортивные и досуговые площадки. К мероприятиям и труду будут максимально привлечены и дети из группы особого внимания. Перед организаторами летней кампании поставлена задача максимально занять детей и помочь им провести каникулы увлекательно, с пользой, пишет "АиФ в Западной Сибири".