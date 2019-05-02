Тюменские врачи спасли ребенка, проглотившего батарейку

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Врачам тюменской Областной клинической больницы №2 удалось успешно провести операцию двухлетнему ребенку, которому прожгло пищевод электролитом от проглоченной батарейки, сообщает региональный департамент здравоохранения.

В приемное отделение детского стационара ОКБ №2 была доставлена девочка с признаками расстройства желудочно-кишечного тракта. Рентген показал, что в нижней трети пищевода находится инородный предмет.

Под общей анестезией в ходе эндоскопического вмешательства врачи извлекли круглую плоскую батарейку. Она успела окислиться и наполовину разрушиться - вытекший электролит вызвал химический ожог пищевода.

Спустя три недели девочка смогла есть и дышать нормально, а накануне майских праздников ее выписали домой под наблюдение врачей поликлиники.