Студентка ТюмГУ победила на международной научной конференции
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Студентка Политехнической школы ТюмГУ Екатерина Сандалова стала победителем 73-й Международной молодежной научной конференции "Нефть и газ – 2019".
Ее научная работа "Развитие методики оптимизации параметров системы разработки нефтяных оторочек" признана лучшей в секции "Разработка нефтяных и газовых месторождений. Бурение скважин", сообщает вуз.
Екатерина Сандалова выступала в подсекции "Разработка нефтяных месторождений", в которой было представлено более 90 докладов. Конкуренцию ей составляли студенты и аспиранты лучших университетов России по подготовке нефтяников.
В конференции также участвовали молодые специалисты российских и зарубежных организаций отрасли. Всего было представлено около 800 работ.