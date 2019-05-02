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Студентка ТюмГУ победила на международной научной конференции

Общество, 17:54 02 мая 2019

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Студентка Политехнической школы ТюмГУ Екатерина Сандалова стала победителем 73-й Международной молодежной научной конференции "Нефть и газ – 2019".

Ее научная работа "Развитие методики оптимизации параметров системы разработки нефтяных оторочек" признана лучшей в секции "Разработка нефтяных и газовых месторождений. Бурение скважин", сообщает вуз.

Екатерина Сандалова выступала в подсекции "Разработка нефтяных месторождений", в которой было представлено более 90 докладов. Конкуренцию ей составляли студенты и аспиранты лучших университетов России по подготовке нефтяников.

В конференции также участвовали молодые специалисты российских и зарубежных организаций отрасли. Всего было представлено около 800 работ.

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