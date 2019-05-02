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Всероссийские соревнования по скалолазанию пройдут в Тюмени

Спорт, 16:57 02 мая 2019

Федерация скалолазания России | Фото: Федерация скалолазания России

Первенство страны и Всероссийские юношеские соревнования по скалолазанию пройдут в тюменском Легкоатлетическом манеже, сообщили в пресс-службе Федерации скалолазания России (ФСР).

Первенство России в дисциплинах "скорость" и "боулдеринг" состоится с 3 по 8 мая, Всероссийские юношеские соревнования в дисциплине "трудность" – с 7 по 10 мая. Согласно программе, и те, и другие состязания пройдут в трех возрастных группах: младшие юноши и девушки, старшие юноши и девушки, юниоры и юниорки.

Предполагается, что в состязаниях примут участие представители более 30 регионов. Тюменскую область на обоих соревнованиях представят в общей сложности 48 спортсменов – в том числе победитель первенства мира Сергей Рукин, призер первенства Европы Петр Земляков, а также кандидаты в мастера спорта Никита Щербаков, Данила Уколов и Дмитрий Костин, пишет "Вслух.ру".

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