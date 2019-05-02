Тюменец предложил создать сайт о заводах, работавших в годы Великой Отечественной войны

| Фото: school91.tyumen-edu.ru | Фото: school91.tyumen-edu.ru

Ветеран судостроительного завода Юрий Андрееев предложил создать сайт, на котором будет собрана вся информация о заводах, работавших в годы Великой Отечественной войны на территории Тюменской области.

"Для того чтобы люди новых поколений могли изучать историю военных лет и работавших на территории региона заводов, необходимо уже сейчас, пока не поздно, искать и собирать исторические документы из домашних архивов. В наших силах сделать так, чтобы имеющие огромную ценность знания о работавших на территории региона заводах были доступны широкому кругу тюменцев", - убежден он.

Ветеран рассказал, что в августе 2016 года при организации встречи ветеранов не удалось найти и собрать председателей советов или просто представителей многих тюменских заводов, работавших для фронта. Так, не были найдены представители завода №241, химико-фармацевтического завода №39, кирпичного завода "Труд", завода №14 дезинфекционного оборудования, завода №5 "Цепи Галля", гальвано-технического завода управления местной промышленности исполкома Омского совета депутатов трудящихся, Тюменского рыбозавода Обского государственного рыбопромышленного треста, мельничного завода №6 Омского государственного треста мукомольно-крупяной промышленности, обозостроительного завода Главного управления лесопильной и деревообрабатывающей промышленности.

"Огромную ценность имеют любые свидетельства военных лет. Потеря этих знаний будет означать, что историю этих предприятий никто не будет изучать. Давайте всем миром собирать по крупицам сведения о тружениках тыла, ковавших победу. Нужно восстанавливать память о людях, работавших ради общей победы", - считает он.

Согласно документам Государственного архива Тюменской области на территории региона в годы Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 годы продукцию для нужд фронта выпускали 22 завода, пишет "Тюменская область сегодня".

Напомним, что на сайте информационного агентства "Тюменская линия" запущен спецпроект "Герои тыла". Серия эксклюзивных очерков о людях, которые жили и работали в Тюменской области в годы войны. Эти хрупкие воспоминания, которыми сейчас далеко не все могут поделиться, не испытывая страданий, поведают нам о том, как и чем жили во время войны и немного позже, как женщины и дети боролись за Победу в тылу врага, чем жертвовали, на что надеялись и как не переставали верить и находить маленькие радости и большое счастье.