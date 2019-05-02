Первый областной слет школьников "Юный фермер" прошел в Тюмени
Архивное фото ИА "Тюменская линия"
80 ребят из Голышмановского, Заводоуковского, Вагайского, Исетского, Ишимского, Тюменского, Ялуторовского, Ярковского муниципальных районов приняли участие в первом областном слете школьников "Юный фермер".
Как сообщает департамент образования и науки Тюменской области, форуме собрал школьников профильных агроклассов и ребят, занимающихся научно-исследовательской деятельностью.
Команды приняли участие в агроквесте, представлении команд "Живая газета", затем последовали встреча без галстуков "Штурман агробизнеса", бьюти-кейс "ЛАБтехнологии", а также мастер-классы, тренинги.