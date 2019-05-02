Тюменцы примут участие в московском фестивале книг

| Фото: www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

Фестиваль книг пройдет в Москве с с 1 по 6 июня. На главной сцене будет показан масштабный проект "Тобол" - книга и музыка к фильму. Здесь выступят продюсер картины Олег Урушев и актеры "Тобола".

Тюмень представят издательство ТюмГУ, Тюменский дом печати, Тюменский издательский дом, председатель Тюменского отделения Союза писателей России Леонид Иванов, советник губернатора Тюменской области, писатель Александр Новопашин, доктор искусствоведения Наталья Сезёва, а также группа журналистов и писателей.

Традиционно на книжном фестивале проводится большая деловая программа для специалистов книжной отрасли, пишет "Тюменская область сегодня".