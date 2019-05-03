Ишимские врачи посадили яблоневую аллею к 74-летию Великой Победы

Фото: областной больницы № 4 (г. Ишим) Фото: областной больницы № 4 (г. Ишим)

Яблоневую аллею посадили врачи и медсестры детской поликлиники Ишима к 74-летию Победы в Великой Отечественной войне на прилегающей к лечебному учреждению территории. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Саженцы выделило управление ЖКХ города, а сажать деревья помогали и пациенты. "Я просто не смог удержаться, чтобы не помочь в благом деле", - рассказал житель Ишимского района Николай Кряжев, который привез внучку на осмотр к педиатру.

Руководство Ишимской областной больницы №4 планирует продолжить озеленение территории. Со временем по периметру появятся кустарники, газоны со цветами, скамейки для мам с детьми.

"Сейчас весна - пора субботников, и мы решили вместе с медперсоналом поднять горожанам настроение и подарить яблоневую аллею, - рассказал главврач больницы Вячеслав Афанасьев.

Создание комфортных условий для пациента - часть национального проекта "Здравоохранение". В детской поликлинике ОБ №4 наблюдаются более 34 тыс. ребят, она стала пилотным учреждением в Тюменской области для отработки новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь на принципах бережливого производства.

Здесь предусмотрены открытая регистратура с инфоматом, электронное табло расписания приема врачей, call-центр, отдельный вход для больных детей, открытая игровая зона для детей в холлах.

Радуют маленьких пациентов установленные здесь интерактивные инсталляции с технологией дополненной реальности "Здравографика". Это совместный проект Министерства здравоохранения РФ, Федерального фонда ОМС и "АльфаСтрахование-ОМС", который с 2019 года реализуется по всей России. С помощью современных технологий он рассказывает о здоровом образе жизни и профилактике заболеваний.

Соб. инф.