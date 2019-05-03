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Воздушных змеев запустят в Ялуторовском районе в День Победы

Общество, 10:12 03 мая 2019

Фото ИА "Тюменская линия"

Патриотические акции "Подари улыбку ветерану" и "Синий платочек", посвященные 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, стартуют в Ялуторовском районе в начале мая.

Утром 9 Мая в каждом селе Ялуторовского района пройдут митинги, а к полудню 28 делегаций от жителей разных сел и организаций соберутся на большой праздник в сквере Памяти и воинской славы села Памятного. Организаторы готовят программу с концертными номерами, аттракционами и полевой кухней, сообщает "Тюменская область сегодня".

Праздник начнется с шествия делегаций и участников акции "Бессмертный полк" от школы Памятного до сквера, затем состоится митинг и возложение цветов к подножию алой звезды. В тот же день около спорткомплекса "Юбилейный" все увидят, как в ходе конкурса "Выше радуги" семьи с детьми запустят в небо красочных воздушных змеев.

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