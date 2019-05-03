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"Театральная революция" объединила детей и педагогов из Тюменском района

Общество, 10:38 03 мая 2019

Фото: https://www.mkrf.ru

Итоги трехлетнего театрального проекта-фестиваля "Богандинские имена" подводят в Тюменском районе.

Фестиваль детского творчества, в котором участвовали учреждения дошкольного, общего и дополнительного образования и культуры, за три года вывел на сцену около пятисот ребят, сообщает "КП".

На заключительном этапе фестиваля, который был посвящен театру, на сцену вышли три команды из богандинских детских садов "Светлячок", "Березка" и "Дюймовочка". В общую школьную копилку добавили баллы литературные гостиные ребят старшего звена. Подростки представили постановку Дениса Фонвизина "Недоросль". Окунули в сказочную рождественскую атмосферу зрителей воспитанники школы искусств со сказкой "Щелкунчик и мышиный король". В авангардном стиле представили театралы студии "Школа ведущих" стихотворение Брюсова "Буря с берега".

"Заключительный этап фестиваля "Театральная революция" прошел с особым размахом. Если в предыдущие годы конкурс "Битва хоров" и шоу "Танцы" проходили в течение одного дня, то конкурс театрального мастерства длился четыре дня, объединив большое количество участников и зрителей", - рассказала начальник отдела культуры Тюменского района Эльвира Тюлькова.

Соб. инф.

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