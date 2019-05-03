Новые мусорные контейнеры устанавливают в городах и селах Тюменской области

Фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия" Фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия"

Более 1 тыс. 800 мусорных контейнеров установит в Тюменской области до конца мая региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами компания "ТЭО".

Дополнительные контейнеры появятся в Тюменском районе в п. Андреевский, п. Боровский, д. Дударево, Каменском и Кулаковском МО, а также в Ялуторовском районе. Областным департаментом недропользования и экологии согласована расстановка контейнеров в Тобольске, Ишиме, Тюменском, Сладковском, Бердюжском и Ялуторовском районах, сообщает "Мега".

Ранее компания "ТЭО" установила новые контейнеры в Омутинском, Заводоуковском, Ярковском, Ишимском районах. Новые емкости для сбора мусора появились и на контейнерных площадках Тюмени.

Соб. инф.