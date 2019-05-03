Тюменская православная гимназия отмечает двадцатилетний юбилей

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Двадцатилетие со дня создания отмечает Тюменская православная гимназия. Открытие в Тюмени уникальной школы Тобольско-Тюменская епархия инициировала в 1998 году.

"Единственная православная гимназия в областном центре дает образование с 1 по 11 класс. У нас есть замечательный хор, который уже несколько лет является победителем фестиваля "Самая поющая школа", и самый лучший пришкольный участок в городе, который также отмечают на различных конкурсах", - рассказал директор гимназии, иерей Александр Трифонов.

В праздничные дни к руководителям и воспитанникам гимназии обратился митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. Он подчеркнул, что гимназия уже второе десятилетие сохраняет свою деятельность, показывает важность и необходимость такого учебного заведения.

"Именно традиция веры формирует нравственные устои и принципы, которые воспитывают в вас правильную личность. Такой человек становится достойным гражданином общества", - сказал владыка Димитрий.

Сегодня в гимназии обучается около 250 воспитанников, сообщает "Вслух.ru". Выпускники получают аттестат государственного образца. Ребята не только изучают общеобразовательные предметы, но и получают духовное воспитание. Дети участвуют в рождественских и пасхальных концертах, бывают в паломнических поездках, посещают музыкальный, хореографический, театральный кружки, спортивные секции. Летом при гимназии работает оздоровительный лагерь "Лествица".

Соб. инф.