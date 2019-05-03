"Тюменская ярмарка" намерена использовать современные концепции оформления выставок

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Более 80 тыс. человек посетили выставочный зал компании "Тюменская ярмарка" в первом квартале 2019 года. Об этом сообщил генеральный директор компании Михаил Брудков.

"Это почти на три тысячи больше, чем за этот же период прошлого года. В 2018 году у нас было 236 тысяч посетителей. В 2019 году, судя по динамике, будет больше. Несмотря на такие результаты без перемен не обойтись. Это касается и организации выставок, и оборудования. Достойные ориентиры в России есть", - отметил генеральный директор "Тюменской ярмарки". Компания намерена использовать современные концепции оформления выставочного пространства.

На сегодня "Тюменская ярмарка" остается крупнейшим в Тюменской области выставочным залом площадью 4 тыс. квадратных метров.