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Челлендж #ДелайДело72 запустила тюменская молодежь

Общество, 16:33 03 мая 2019

Архивное фото "Мультицентр «Моя территория»

Некоммерческие организации юга Тюменской области и участники образовательного интенсива "Проектная лаборатория" запустили челлендж #ДелайДело72.

Общественникам предлагают провести акции, мастер-классы, воркшопы и флешмобы для жителей своих районов на различные темы: образование и наука, здоровый образ жизни и спорт, культура и творчество, межнациональный диалог и международное сотрудничество, патриотическое воспитание, укрепление семейных ценностей, охрана окружающей среды, добровольчество и медиа. Затем участники челленджа могут поделиться своим событием в соцсетях под хештегом #ДелайДело72, сообщает "АиФ в Западной Сибири".

Присоединиться к проекту может любая инициативная группа из муниципалитетов региона. За лучшую организацию молодежные сообщества смогут выиграть прохождение полного онлайн-курса по генерации идей от ИКРА "Маркетплейс креативных мастерских". Победителей определят 16 мая.

"Для нас важно прокачать инициативные сообщества в муниципалитетах юга Тюменской области, чтобы их работа стала более качественной и эффективной. Челлендж поможет им заявить о себе не только на офлайн-, но и на онлайн-площадках, а также познакомить жителей районов со своей деятельностью", -рассказала руководитель Центра продюсирования сообществ мультицентра "Моя территория" Дарья Ермакова.

Соб. инф.

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