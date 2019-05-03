  • 3 мая 20193.05.2019пятница
  • USD64,6314
    EUR72,3096
  • В Тюмени 13..15 С 6 м/с ветер южный

Тюменские дети записали в соцсетях видеообращения к ветеранам

Общество, 19:24 03 мая 2019

Фото: Почта России

Итоги регионального конкурса "Письмо ветерану" подведены в Тюменской области. Дети и подростки до 17 лет могли представить на конкурс открытки ручной работы, оформить письмо ветерану, либо выложить в социальную сеть "Вконтакте" или Инстаграм видеозапись поздравления.

Всего на творческое состязание поступило 70 поздравлений: 25 открыток и 26 писем, 19 видеопоздравлений и даже фундаментальная исследовательская работа от семьи Елисеевых из пос. Голышманово о воевавших предках на тему "Орден Красной Звезды". С работами конкурсантов можно ознакомиться под хэштегами #ПочтаРоссии #тюменскаяпочта #письмоветерану.

География участников получилась обширной: Тюмень, Ялуторовск, Заводоуковск, Голышманово.

Соб. инф.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:24 03.05.2019Тюменские дети записали в соцсетях видеообращения к ветеранам
18:19 03.05.2019Новый роман Виктора Строгальщикова издан в Тюмени
17:47 03.05.2019"Ночь музеев-2019" в регионе посвятят 75-летию Тюменской области
17:03 03.05.2019В новой серии "Простоквашино" почтальон Печкин стал улыбчивым