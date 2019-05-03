Тюменские дети записали в соцсетях видеообращения к ветеранам

Фото: Почта России Фото: Почта России

Итоги регионального конкурса "Письмо ветерану" подведены в Тюменской области. Дети и подростки до 17 лет могли представить на конкурс открытки ручной работы, оформить письмо ветерану, либо выложить в социальную сеть "Вконтакте" или Инстаграм видеозапись поздравления.

Всего на творческое состязание поступило 70 поздравлений: 25 открыток и 26 писем, 19 видеопоздравлений и даже фундаментальная исследовательская работа от семьи Елисеевых из пос. Голышманово о воевавших предках на тему "Орден Красной Звезды". С работами конкурсантов можно ознакомиться под хэштегами #ПочтаРоссии #тюменскаяпочта #письмоветерану.

География участников получилась обширной: Тюмень, Ялуторовск, Заводоуковск, Голышманово.

Соб. инф.