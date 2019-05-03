Тюменский центр "Семья" готовится к Дню Победы

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Заранее начали готовиться к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне тюменском региональном центре "Семья" – 23 апреля в одном из отделений центра прошел мастер-класс по изготовлению открыток "Подарок ветерану".

В филиале центра "Семья" - Доме социальной реабилитации семей и детей "Борки" при участии активистов из общественной организации ветеранов-пограничников Тюменской области организовали конкурс военно-патриотической песни "Во имя Победы, во славу России". Всю первую майскую неделю воспитанники филиала ходят в гости к ветеранам труда, пенсионерам. Они не только оказывают "подшефным" помощь по хозяйству, но и просто тепло, по-дружески общаются.

Традиционно ребята принимают участие в работе трудового десанта "Цветущий май" по уборке обелиска воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, проведению косметических и ремонтных работ. Часть ребят приглашены на "Вахту памяти", посвященную событиям на Курской дуге, которая пройдет в с. Перевалово накануне праздника.

Примут участие сотрудники и воспитанники учреждения также в торжественном шествии-митинге "Праздник со слезами на глазах", во время которого вручат ветеранам созданные на творческих мастер-классах памятные подарки с символикой праздника. Ребята, проживающие в стационарном отделении краткосрочной социальной реабилитации, тоже участвовали в серии мастер-классов по созданию подарков и поделок к 9 мая. А 7 мая воспитанники выступят с концертом в пансионате для ветеранов войны и труда, сообщает пресс-служба департамента социального развития Тюменской области.

Соб. инф.