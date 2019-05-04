Специальная фотобудка приглашает тюменских студентов на форум "Утро-2019"

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Фотобудка, в которой студенты могли сфотографироваться в строительной каске с надписью "Create" и защитных очках, появилась в тюменских вузах в конце апреля. Сделать фото смогли студенты института социально-гуманитарных наук Тюменского государственного университета и института геологии и нефтегазодобычи Тюменского индустриального университета.

Фотокарточки, которые выдавал автомат, информировали студентов о форуме уральской молодежи "Утро-2019", который пройдет в Тюмени в две смены с 20 по 30 июня. Участники форума могут стать частью креативного капитала страны, решить завести кота, переехать в Курган, начать учить китайский, найти идею для бизнеса, любовь, обрести друзей, выиграть грант, сообщает "АиФ в Западной Сибири".

Акция с фотобудкой продлится до конца мая, в ней примут участие студенты Тюменского государственного медицинского университета и Государственного аграрного университета Северного Зауралья. Также фотобудка будет находиться в разных корпусах Тюменского государственного университета и Тюменского индустриального университета. Подробности - на сайте форумутро.рф.

Соб. инф.