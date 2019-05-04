Тюменская область входит в десятку лидеров по раннему выявлению рака

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Представители Тюменского НКМЦ "Медицинский город" побывали в Нижнем Новгороде на Х съезде онкологов, где обсуждалась реализация федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" в рамках национального проекта "Здравоохранение".

В форуме приняли участие более тысячи специалистов, среди которых тюменцы - главный врач "Медицинского города" Андрей Кудряков, его заместитель Валерия Павлова, руководители организационно-методической службы Тимур Гайсин и терапевтической службы - Елена Гайсина. Большое внимание было уделено скрининговым программам и раннему выявлению заболеваний.

"Тюменская область одна из лидеров в стране по этому направлению, - рассказал Тимур Гайсин, - Некоторые регионы находятся лишь на начальном этапе, а мы уже несколько лет проводим эффективную скрининговую программу".

На съезде обсуждались, в том числе, эффективность эндоскопического скрининга и компьютерной томографии легких, а также организация работы смотровых кабинетов и центров амбулаторной онкологической помощи. В ближайшие два года четыре таких центра откроются и в Тюменской области - в Заводоуковске, Тобольске, Ишиме, Голышманово. Это поможет снизить очередность, уменьшить время до начала специализированного лечения, повысить показатели раннего выявления онкозаболеваний, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Также Тимур Гайсин отметил, что по показателям заболеваемости, выявлению ранних форм рака, снижению запущенности и одногодичной летальности Тюменская область входит в десятку лучших регионов России. Например, более 58% из всех впервые выявленных злокачественных новообразований были диагностированы на ранних стадиях заболевания.

Соб. инф.