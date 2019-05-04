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Тобольские школьники обсудят перспективы развития города

Общество, 10:38 04 мая 2019

Фото: ИА "Тюменская линия"

Двухдневную серию мастер-классов по прогнозированию профессий будущего, восприятию города во внешней среде и составлению визуализации развития городского пространства посетят тобольские школьники 8-11 классов в рамках форсайт-сессии "Тобольск 2025", которая пройдет 18 и 19 мая.

Вместе с представителями бизнеса и власти юные тоболяки обсудят мировые тренды в инфраструктуре, развитии городов и креативной среды, планы сотрудничества и взаимодействия, сообщает "Мега".

"На форсайт-сессии вместе с ребятами мы можем решить, как будет развиваться наш город в будущем, и уже сейчас дать школьникам возможность подготовиться к выбору профессии. Этот диалог между младшим и старшим поколением может показать подросткам, как их увлечения могут быть полезными на практике", - отметила руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Светлана Спехова.

Стать участником интенсива и зарегистрироваться можно по ссылке. Кроме того, школьники пройдут мастер-классы от федеральных и региональных экспертов, разбитые на 5 блоков: "Город", "Люди", "Бизнес", "Власть", "Бренды". На них поговорят о креативном капитале, визуальной среде, профессиях будущего, мировых трендах, развитии инфраструктуры и городского пространства.

Соб. инф.

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