Школьники Тюменского участвуют в форуме "Шаг в будущее-2019"

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Школьники Тюменского района представили свои научные и исследовательские проекты на форуме молодых исследователей "Шаг в будущее-2019".

Более 70 участников форума встретились в Новотарманской школе, чтобы защитить перед профессиональным жюри свои научно-исследовательские проекты и работы в секциях "Социально-гуманитарные науки", "Естественные науки", "Юные аграрии Тюменского района".

Ученик 11 класса Мальковской школы Илья Бакуменко представил "Модель территориального развития Тюменской области", восьмиклассница из Успенки Вероника Николаева - "Историю репрессированных немцев на территории современного Успенского МО". Ирина Ильченко из Московской школы создала путеводитель и экскурсионной маршрут по Тюменскому району в реальном и виртуальном пространстве, а Эдуард Абайдуллин из Каскары нашел способы защиты древесины.

В работе традиционной секции "ЮНИОР" выступали самые маленькие исследователи. Например, ученица 4 класса Винзилинской школы им. Ковальчука Варвара Денисова подготовила проект "Вкусная наука, или Химическая лаборатория на кухне", а четвероклассник Горьковской школы Максим Соловьев изучил процесс выращивания болгарского перца.

По итогам защиты проектов 21 работа юных исследователей Тюменского района была рекомендована для участия в областном этапе "Шага в будущее", который пройдет осенью 2019 года, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

Соб. инф.