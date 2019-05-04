Тюменские социальные учреждения проводят акции к Дню Победы

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Патриотические акции в честь Дня Победы проводят социальные учреждения муниципалитетов Тюменской области.

В социальном центре реабилитации несовершеннолетних "Согласие" в Ишиме организовали мастер-класс по изготовлению поздравительных открыток "Помним, гордимся, чтим", участие в котором примут как подопечные центра, так и ветераны из расположенного в городе геронтологического центра.

8 мая при поддержке ветеранской организации "Ишимское землячество "Югра", "ТОС Северный" и Ишимской епархии пройдет поэтический вечер "Колокол памяти". Ребята из "Согласия" прочитают стихи о войне, исполнят песни о Великой Победе. 10 мая будут подведены итоги конкурса детского рисунка "Какой он, День Победы?".

Специалисты из социального центра Тобольска примут участие в акции "Сирень Победы" - вместе с детьми они займутся высадкой кустов сирени на территории центра. Накануне праздника воспитанники ждут гостей-ветеранов на торжественную встречу "Великий день Победы".

Серия творческих мастер-классов по изготовлению праздничных поделок, открыток и сувениров, а также спортивные состязания и эстафеты проходит и в социальном центре с. Омутинское. 3 мая для родителей и детей, проходящих реабилитацию в центре, прошел интегрированный урок мужества "Вечный огонь". А в День Победы специалисты социально-реабилитационного центра и их воспитанники с родителями примут участие в районном парадном шествии и в спортивно-массовом мероприятии "Армейская эстафета", сообщает пресс-служба департамента социального развития Тюменской области.