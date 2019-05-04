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Тюменские общественники готовятся к высадке деревьев

Общество, 16:24 04 мая 2019

Фото: "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

350 деревьев планируют высадить тюменские общественники в жилом комплексе "Суходолье" 11 и 12 мая. В акции намерены принять участие более тридцати горожан.

Высадку деревьев организовал руководитель инициативной группы "Вместе" Андрей Сулимовский. Зеленая акция пройдет при поддержке тюменской организации многодетных семей "Радость". Ее лидер Елена Майсюк поможет с доставкой саженцев и их поливом, сообщает "Вслух". Акция уже согласована с городскими властями.

Соб. инф.

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