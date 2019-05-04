Участники социального проекта "Шанс. ПрофBox" подвели итоги работы

Фото: Шанс | Сделай шаг вперед | Тюмень Фото: Шанс | Сделай шаг вперед | Тюмень

27 тюменских подростков, участвовавших в социальном проекте "Шанс. ПрофBox", подвели итоги своей работы. Ребята презентовали два профориентационных ролика, новостной сюжет, футболки, а также разработанный ими алфавит "Азбука добра", который поможет восстановить мастерскую Шитовых.

В течение 6 недель тюменские подростки осваивали графический дизайн и тележурналистику. Участникам проекта помогали 4 куратора - студенты старших курсов, и 2 наставника. Юные тюменцы приняли участие в благотворительной акции "Азбука добра", в которой разработали оригинальный дизайн букв алфавита. Из букв составят слова и нанесут на футболки. Их будут продавать в социальных сетях и на городских мероприятиях, а вырученные деньги пойдут на восстановление мастерской Шитовых, сообщает ""КП".

"Я рад, что решился принять участие в проекте, потому что теперь точно понимаю, чем хочу заниматься в жизни", - поделился впечатлениями Александр Булыгин. Запрос на профориентационную направленность проекта "Шанс" появился от самих подростков, отметила руководитель мультицентра "Моя территория" Мария Федоренко.

Соб. инф.