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Участники социального проекта "Шанс. ПрофBox" подвели итоги работы

Общество, 16:27 04 мая 2019

Фото: Шанс | Сделай шаг вперед | Тюмень

27 тюменских подростков, участвовавших в социальном проекте "Шанс. ПрофBox", подвели итоги своей работы. Ребята презентовали два профориентационных ролика, новостной сюжет, футболки, а также разработанный ими алфавит "Азбука добра", который поможет восстановить мастерскую Шитовых.

В течение 6 недель тюменские подростки осваивали графический дизайн и тележурналистику. Участникам проекта помогали 4 куратора - студенты старших курсов, и 2 наставника. Юные тюменцы приняли участие в благотворительной акции "Азбука добра", в которой разработали оригинальный дизайн букв алфавита. Из букв составят слова и нанесут на футболки. Их будут продавать в социальных сетях и на городских мероприятиях, а вырученные деньги пойдут на восстановление мастерской Шитовых, сообщает ""КП".

"Я рад, что решился принять участие в проекте, потому что теперь точно понимаю, чем хочу заниматься в жизни", - поделился впечатлениями Александр Булыгин. Запрос на профориентационную направленность проекта "Шанс" появился от самих подростков, отметила руководитель мультицентра "Моя территория" Мария Федоренко.

Соб. инф.

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