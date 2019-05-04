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Ялуторовские "Волонтеры Победы" приведут в порядок могилы ветеранов войны

Общество, 18:13 04 мая 2019

museum.dmouik.edumsko.ru

Традиционная акция "Нет брошенных могил" пройдет в Ялуторовске 6 мая.

С 2011 года ялуторовские "Волонтеры Победы" наводят порядок на старом городском кладбище, где похоронены участники Великой Отечественной войны. В 2018 году в число добровольцев впервые вошли ребята-юнармейцы, рассказала организатор акции Елена Петелина.

В патриотической акции "Нет брошенных могил" участвуют депутаты, коллективы предприятий и учреждений Ялуторовска, сообщает "Тюменская область сегодня". В этом году все желающие также могут отдать дань памяти ветеранам Великой Отечественной войны, приехав на старое кладбище с метлами, граблями, хозяйственными перчатками и мешками для мусора. Также понадобятся ведра с водой и тряпки. Начало акции в 14 часов.

Соб. инф.

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