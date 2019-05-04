День призывника прошел в Ялуторовске

Фото Минобороны Фото Минобороны

Традиционный День призывника состоялся в молодежном социально-деловом центре Ялуторовска.

"Будут испытания – не сдавайтесь, помогайте друг другу. Смотрите трудностям в глаза, ничего не бойтесь – и все будет получаться", - напутствовала призывников директор молодежного социально-делового центра Лариса Фоминых.

К призывникам обратились начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Ялуторовска, Исетского и Ялуторовского районов Тюменской области Родион Хабаров, депутат Ялуторовской городской думы Надежда Зарецкая, а также мама сразу двух призывников Оксана Аксарина. Ее сыновья Вадим и Владислав, а также Максим Комлев прошли предварительный отбор для службы в Президентском полку.

Ряды Российской армии в призыв весны-2019 пополнят 34 ялуторовчанина, сообщает "Тюменская область сегодня".