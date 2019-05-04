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Тюменцы могут оплатить долги на портале госуслуг

Общество, 20:38 04 мая 2019

Фото: fssprus.ru

Проверить наличие долгов тюменцы могут с помощью электронного сервиса "Банк данных исполнительных производств" на официальном сайте ФССП России. Об этом напоминают жителям региона судебные приставы.

Проверить наличие исполнительных производств можно через единый портал государственных услуг по адресу www.gosuslugi.ru. С помощью данных сервисов можно оплатить имеющиеся долги. Справочный телефон: 8 (3452) 35-91-07, сообщает "Вслух".

Отметим, в Тюменской области растет число невыездных граждан. Сейчас их более 30 тыс., хотя год назад было более 19 тыс. человек. При открытом исполнительном производстве необходимо погасить задолженность минимум за три дня до поездки за рубеж, сообщили в пресс-службе УФССП по Тюменской области.

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