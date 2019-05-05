Тюменские акушеры отмечают профессиональный праздник

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Международный день акушерки 5 мая отмечают люди, встречающие практически каждого из нас в первые минуты жизни. Только в Тюменском областном перинатальном центре трудятся 104 акушерки, каждая из которых, находясь на смене, в день принимает по 5-6 родов.

"Они сопровождают будущую маму от поступления в роддом до счастливой выписки - с новой жизнью на руках. От их доброты и чуткости зависит очень многое. Конечно, не говоря уже о безупречном профессионализме", - отметила председатель Ассоциации медицинских сестер Тюменской области Раиса Куликова.

В современных перинатальных центрах и родильных домах Тюменской области практикуются семейно-ориентированных технологии в виде партнерских родов, когда может присутствовать не только будущий папа, но и, возможно, другие близкие люди. Но, естественно, в самый ответственный момент забота и внимание акушерки незаменимы для самой роженицы, а иногда и для слишком чувствительных родственников.

"Будущие мамы очень эмоциональны и на акушерку ложится большая ответственность. Кроме современной техники, для каждой женщины важно, чтобы в момент родов с ней находился компетентный и чуткий специалист. Наши акушерки в подавляющем большинстве именно такие. Видели бы вы их глаза, с какой нежностью и любовью смотрят они на малыша, беззащитно и трогательно лежащего у них на руках. Нет ничего прекрасней этой миссии", - считает главный внештатный акушер-гинеколог Тюменской области Ирина Кукарская.