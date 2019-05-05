На въездах в населенные пункты Тюменского района установят видеокамеры

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Дополнительные камеры видеонаблюдения установят на въездах в населенные пункты Тюменского района, чтобы обеспечить безопасность жителей. Этот и другие вопросы внедрения и развития систем аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Тюменского района обсудили на заседании межведомственной рабочей группы.

Руководители районных управлений образования, культуры и спорта рассказали об оснащении учреждений социальной сферы системами видеонаблюдения, оповещения, кнопками тревожной сигнализации. Безопасность детей – приоритетная задача, поэтому руководитель рабочей группы, заместитель главы района Виталий Беспалов рекомендовал выступающим активнее внедрять все необходимые средства обеспечения комплексной безопасности.

Заместитель начальника МО МВД России "Тюменский" Владимир Пушкарев сообщил, что в систему "Безопасный город" района интегрированы 36 камер видеонаблюдения, установленные в десяти населенных пунктах. Наблюдение ведется в местах массового скопления людей: на площадях, в парках, скверах и, отдельно, за памятниками. Сотрудники полиции предлагают добавить еще не менее 26 видеокамер на въездах в села и поселки района. Они позволят быстрее реагировать на правонарушения, большинство из которых совершаются ночью и с участием транспорта, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

Начальник единой дежурно-диспетчерской службы Тюменского района Андрей Малетин доложил, что район стал пилотным для внедрения информационной системы ЕДДС. Она предусматривает более широкое взаимодействие не только служб экстренного реагирования, но и участвующих в ликвидации чрезвычайных ситуаций и происшествий предприятий. ИС ЕДДС мониторит состояние окружающей среды, уровни воды в реках, возникновение пожаров в населенных пунктах, граничащих с лесным фондом, аварии на потенциально-опасных объектах. Информация, отображающаяся в системе, доступна в режиме реального времени всем участникам. Идет подготовка к внедрению ИС ЕДДС на всей территории Тюменской области.