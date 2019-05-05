Тюменские девятиклассники готовятся к ОГЭ

Фото: olimpiada.ru Фото: olimpiada.ru

7 тыс. 883 ученика 9 классов школ Тюмени зарегистрировались на сдачу основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2019 году.

Из них 13 человек проходят государственную аттестацию в дополнительный период: с 22 по 29 апреля уже прошли четыре экзаменационных дня, с 6 по 14 мая - резервные. Основной период продлится с 24 мая до 2 июля, с учетом резервных дней, которые начнутся 25 июня, сообщает "Вслух".

Наибольшей популярностью у 9-классников пользуется обществознание. Всего его выбрали 5 тыс. 024 выпускника (в том числе 11 - досрочно). 2 тыс. 265 человек (7) выбрали географию, 2 тыс. 097 (1) - информатику, 1 тыс. 934 (2) - биологию, 1 тыс. 855 (2) — физику, 813 (3) - английский язык. Только в основной период 887 человек сдадут химию, 394 - историю, 308 - литературу, 12 - немецкий язык, 2 - французский язык.