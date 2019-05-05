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Победитель конкурса "Звезды студенчества Тюменской области" получит корону

Общество, 14:16 05 мая 2019

moi-portal.ru

Самые успешные, творческие, спортивные и активные студенты региона могут принять участие в конкурсе "Звезды студенчества Тюменской области". Победитель проекта станет обладателем короны и приза в 50 тыс. рублей.

Кастинги, на которых студенты смогут продемонстрировать свои таланты в разных областях, пройдут в Тюмени, Ялуторовске, Заводоуковске, Ишиме и Тобольске с 11 по 15 мая, сообщает "Мой портал". Главное требование участникам кастинга – взять с собой зачетную книжку.

Этап отбора финалистов конкурса будет проходить с 16 по 20 мая. Ребята должны будут понадобится выложить во "Вконтакте" или Instagram четыре поста о себе по следующим темам: успеваемость, история успеха во внеучебной деятельности, спорт и "минута славы".

Финал "Звезды студенчества Тюменской области" пройдет с 24 по 26 мая этого года. На конкурс могут заявиться учащиеся вузов и ссузов от 16 до 25 лет. Регистрация уже стартовала. Прием заявок завершится 10 мая.

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